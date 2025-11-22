Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

No hay discriminación de empresas peninsulares en SCE, Si recursos a devorar

Existen a nivel estatal ciertas grandes empresas educativas que realizan barridos por todas las CCAA con la intencionalidad de absorber fondos educativos de esa CCAA, sin gastarse un euro en personal, en impuestos, en proveedores, etc. en este caso en nuestra tierra canaria

Cristóbal Castro

Director del Instituto Focan y responsable de Formación de la Cámara de Comercio de Gran Canaria

Sábado, 22 de noviembre 2025, 10:00

El origen de este informe de la LGUM, ojo, en el cual solo se pide información al SCE en base a una alegación de entidades, ... no se pide nada más, surge de la convocatoria para personas desempleadas 2025. En ella entra como novedad en Canarias la teleformación para personas desempleadas como un avance del SCE en una modalidad desconocida para este proyecto. Es ahí cuando se atraen 'las moscas a la miel' de entidades estatales sin implantación en Canarias que pretenden ser beneficiarias de tales subvenciones.

