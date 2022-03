El cómico y el fantoche

Llevo unos días viendo vídeos del Zelenski cómico. Me provocan la misma turbación que los documentales sobre los felices años veinte. Toda esa gente a punto de despeñarse, bailando el charlestón y bebiendo champán. Recuerdo haber visto hace años 'Apocalipsis', una serie sobre la Primera Guerra Mundial. A mí me aburren hasta el bostezo las narraciones de batallas y los diagramas que muestran los movimientos de tropas, pero me quedo hipnotizado contemplando las imágenes cotidianas de las jornadas que precedieron al asesinato del archiduque Francisco Fernando en Sarajevo. Tienen ese ritmillo acelerado y jovial del cine mudo y en ellas bulle una vida chispeante de juegos, risas, columpios y partidos de croquet. Un domingo vas a merendar al campo con los sandwiches metidos en una cestita y al día siguiente hay cincuenta millones de muertos.

Zelenski ganó en 2006 la edición ucraniana de 'Mira quién baila'. El tipo se movía por la pista con una coordinación insultante, agachándose y levantándose súbitamente, como si no tuviera huesos. Daba gusto verle bailar el rock o el tango, con ese aire chuleta de los bailarines de salón. Luego lo he visto haciendo de presidente falso de Ucrania en una serie satírica, 'Salvador del pueblo'. Gesticula, dice tacos, suena de fondo una musiquilla divertida.

Lo irónico del caso, lo sorprendente incluso, es que este cómico bailarín esté ofreciendo una asombrosa lección de entereza y valentía mientras que Putin, que alardea de ser cinturón negro de no sé qué y al que le encanta hacerse fotos cabalgando por Siberia con las tetas al aire, se comporta como un cobarde y un fantoche salvaje pero ridículo. Acabe esto como acabe.