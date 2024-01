Chistes de gangosos

Hay una España real que está hecha un lío y otra España real que tiene las cosas claras. Para que entiendan la existencia de la España confusa, les transcribo literalmente la conversación mantenida por dos caballeros de unos 55 años, clase media y cierto nivel cultural en un bar de mi ciudad la mañana del cinco de enero. Todo empezó cuando uno de ellos, que gastaba barba, comentó que había muerto Arévalo. Su colega lo lamentó y opinó: «Si llega a vivir ahora, se hubiera muerto de hambre: no podría hacer chistes de maricas ni de gangosos». El barbudo puntualizó: «Ahora ya no se llaman gangosos, aunque creo que van a cambiar el nombre en la Constitución».

Inspirados por el pacto PP-PSOE, los colegas del bar comentaron los cambios léxicos a su manera. «Me parece que los gangosos, los cojos y los ciegos se llamaban paralímpicos y ahora se van a llamar de otra forma que no caigo», dudó el rasurado. Pero el de la barba no tenía dudas: «Se van a llamar paralíticos, aunque los subnormales nunca han sido paralíticos». Y el afeitado aportó: «Creo que se llamarán paralíticos de la cabeza».

No parecían muy convencidos y el barbudo lo dejó claro: «Va a ser un lío». Su colega de café cambió de tema: «Tan lío como lo de los Reyes Magos. La que había montada en la tele esta mañana porque Baltasar no es negro en una cabalgata». Y el de la barba recurrió a la nostalgia: «Yo vi mi primer negro con 16 años en un viaje a Madrid. Nunca hubo negros auténticos haciendo de rey mago. Lo tradicional de verdad es tiznar a un blanco con un corcho quemado. Además, si vienen de Oriente, tendrían que ser chinos y no negros ni blancos». Arreglado el mundo, acabaron su café y se fueron.