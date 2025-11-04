Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Tribuna libre

La mirada que pintó la isla: cien años de Alonso Quesada

En un tiempo que corre sin pausa, sus palabras nos devuelven la calma y la conciencia

Beatriz Morales Fernández

Las Palmas de Gran Canaria

Martes, 4 de noviembre 2025, 23:28

Comenta

Hay miradas que transforman lo que tocan. La de Rafael Romero Quesada (1886-1925) fue una de ellas. Supo detener el tiempo en medio de ... la prisa y descubrir, entre la niebla de lo cotidiano, la hondura del alma canaria. Su escritura no fue solo un ejercicio de estilo, sino una forma de pintar -con palabras- el paisaje moral y sentimental de una tierra que aún aprende a reconocerse en su reflejo.

