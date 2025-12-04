Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

La ola

La ola no llegó de repente: se ha ido formando capa a capa, alimentada por el miedo, la precariedad y la amnesia

Beatriz Bgangu

Jueves, 4 de diciembre 2025, 23:00

No hay nombres propios. Hay un murmullo que se repite, una marea baja que se escucha en los bares, en la cola del supermercado, en ... los comentarios de cualquier noticia que se viraliza. No hace falta gritarlo para que duela: basta con soltarlo como quien comenta el tiempo. De pronto alguien dice que «esto está lleno de negros», otro que «vienen a quitarnos el trabajo», alguie¡n añade que «a ellos les dan más ayudas», y rematan con un «antes esto no pasaba». Lo dicen como si fueran datos, como si el racismo pudiera disfrazarse de preocupación legítima, como si no hubiera consecuencias.

