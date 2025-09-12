Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este viernes 12 de septiembre de 2025
Alberto Núñez Feijóo, en el Congreso EP

La fosa

Las alforjas de Feijóo tenían un roto importante y ha ido perdiendo trigo hasta desembocar en los linderos de Vox

Antonio Soler

Jueves, 11 de septiembre 2025, 23:01

Llegó Núñez Feijóo de Galicia con las alforjas llenas de centralidad. Tomaba a los españoles por gente prudente que desde la llegada de la democracia ... no gustaba de extremismos y se había movido en el arco que va de la socialdemocracia a un liberalismo sosegado. Se suponía que estaba obligado a compatibilizar ese espíritu moderado con el talibanismo personalista de Díaz Ayuso. La presidenta de Madrid había demostrado su fuerza lanzando por la ventana a Pablo Casado y parecía conveniente dejarla campar en su virreinado madrileño.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Gritos, insultos y amenazas en una pelea multitudinaria entre los vecinos de la Vega de San José
  2. 2 Una mujer de 75 años, en estado grave tras ser atropellada en Tafira
  3. 3 La Policía detiene a un educador de un centro de acogida por agresión sexual a tres menores
  4. 4 La tarde que Las Torres amagó una revuelta: 120 minutos de tensión y un final firmando la paz a medias
  5. 5 Choca contra un semáforo por Santa Catalina al huir en un coche robado: si el policía no se tira al suelo, lo atropella
  6. 6 Los médicos canarios irán a la huelga el 22 de septiembre contra el calendario de exámenes del SCS: «Un disparate»
  7. 7 Una de las acusaciones anuncia que retira los cargos contra Asencio
  8. 8 Los agentes de movilidad, ahora funcionarios: «Por fin ya tenemos un trabajo estable»
  9. 9 Kirian: «No estoy curado, pero sí para volver a darle alguna patadita a un compañero o mirar mal al míster si no me convoca»
  10. 10 Los últimos coletazos de lluvias riegan Canarias y la Aemet ya avisa de la llegada de los 30 grados

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 La fosa

La fosa