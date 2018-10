Lo más pop, en el Castillo de Mata

Frida Kahlo, cuya imagen se ha convertido en un importante icono mundial en la lucha por la igualdad, será el primer fenómeno susceptible de ser analizado desde un punto de vista crítico, en el encuentro #POP IGUALDAD el viernes 6 de octubre. Para ello la escritora y periodista mexicana Susana Martínez Vidal, pluma fundamental en publicaciones como Elle España, que dirigió durante casi dos décadas, visitará Las Palmas de Gran Canaria como autoridad en la materia relacionada con la artista de vanguardia mexicana. Después de su etapa como directora de Elle, M. Vidal regresó a México para aislarse en el estudio del universo Kahlo, resultado de su rigurosa revisión del mito que hizo de su sufrimiento un arte son las publicaciones: Frida Kahlo: Fashion As The Art Of Being (Assouline, 2016) y Efecto Frida (Espasa, 2018), trabajo que enumera las cualidades y el legado intelectual y emocional que dejó Kahlo y que presentará en el marco de POP CULTURA.