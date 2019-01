7 planes para no perderte este finde

1. Humor

2. Música

Por otro lado, Marta Soto , una de las cantantes revelación, llega a la isla este sábado con su tour Míranos a The Paper Club, a partir de las 21.00 horas. Se trata del primer álbum de la cantautora onubense que en su día deslumbró al público con versiones de su cancionero favorito y ahora pisa fuerte sobre los escenarios con un repertorio propio e intimista.

4. ‘Resistencias’

5. Ciclo #NoSoloAutor

6. Planes con niños

7. Estrenos

Esta semana llegan a las carteleras dos de los estrenos más esperados por los cinéfilos. Por un lado, la cinta que cierra la trilogía de Shyamalan, Glass. Si aún no te has recuperado del final de Múltiple, toma aliento y abróchate el cinturón porque David Dunn ( a quien interpretó Bruce Willis en El protegido) se lanzará a la caza de ‘la bestia’ a la que da vida James McAvoy y todo apunta a que el montaje no defraudará.

Por otro lado, lo último del griego Yorgos Lanthimos, La favorita, está resonando fuertemente en Hollywood y no es para menos. Entre el reparto, actrices de la talla de Oliva Colman, Rachel Weisz y Emma Stone protaonizan un triángulo amoroso que se torna en una lucha por la supervivencia entre la reina y dos damas de la corte.