7 planes para no perderte este fin de semana

1. Finde de música en el Womad

2. IX Festival del Cómic Manga y Gran Canaria Comic-Can

3. Conciertos para todos los gustos

Acompañado solamente por una guitarra y un piano, Gerson Galván presenta su nuevo disco, Confesiones, este sábado, a partir de las 20.30 horas, en el Teatro CICCA. Abrázame muy fuerte y Si me falta tu mirada son los dos primeros singles de este decimonoveno trabajo en su discografía que incluye, también, algunas versiones traídas al español como el Aleluya de Leonard Cohen o el You Raise Me Up de Secret Garden, entre otras.

Por otro lado, Los Gofiones retoma Zafra, una línea de espectáculos donde reinventa los parámetros clásicos en los que se mueven las agrupaciones folclóricas. En esta ocasión, guiados de nuevo por el director escénico Mario Vega, el conjunto se instala viernes y sábado en el teatro Cuyás para presentar Lino, un espectáculo que homenajeará al miembro fundador de la agrupación, Perico Lino, a través de una historia femenina.

Y en el Sur de la isla, Expomeloneras acogerá un concierto en el marco del festival Canarias música en otoño. Se trata del Janoska Ensemble, cuatro extraordinarios jóvenes con un innato talento improvisador y una depurada técnica que les permite ofrecer una visión diferente de la música clásica.