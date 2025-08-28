Onalia Bueno presume de los mangos de Mogán en TikTok: «Los mejores de Canarias» La alcaldesa moganera sigue mostrando su faceta más cercana a través de esta plataforma y publicita el producto de kilometro cero de su pueblo

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 28 de agosto 2025, 11:59 | Actualizado 12:34h.

Onalia Bueno sigue demostrando su faceta más 'influencer'. La alcaldesa de Mogán ha tomado la decisión de publicar su día a día, desde un punto de vista más cercano e informal, a través de TikTok. En su última publicación, no ha dudado de presumir y promocionar los mangos de su pueblo. «El mejor mango de Canarias. Tenemos la mejor tierra, el mejor clima y la mejor agua. ¡Es un manjar!», afirmaba en su último vídeo publicado con carretilla en mano.

La finca de Emilio fue la elegida para grabar a la alcaldesa presumiendo del producto de kilómetro cero de Mogán. «La cercanía al mar y el cariño son fundamentales para poder sacar estos mangos», decía Emilio. La variedad Osteen es la que se muestra en esta publicación. «No tiene problemas de bichos, aguanta el frío y es lo más exquisito que hay», explica el agricultor.

En la publicación también se ve a Onalia montada en un tractor y alabando la gran labor de los agricultores del municipio. Una vía diferente y moderna para presumir y publicitar el talento y trabajo del pueblo moganero.