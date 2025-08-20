CaixaBank renueva el acuerdo con la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife alcanzando más de 170 actividades anuales La entidad financiera reafirma su compromiso con el desarrollo socioeconómico de Canarias con esta colaboración estratégica

El director territorial de CaixaBank en Canarias, Manuel Afonso, y el director de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife, José Gómez Soliño.

Miércoles, 20 de agosto 2025, 12:37 Compartir

CaixaBank y la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife han suscrito un nuevo acuerdo de colaboración por el que la entidad financiera contribuirá con la actividad que desarrolla la institución, que supera las 170 iniciativas anuales como centro generador de ideas y espacio de análisis sobre la problemática socioeconómica del Archipiélago.

El acuerdo ha sido firmado por el director territorial de CaixaBank en Canarias, Manuel Afonso, y por el director de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife, José Gómez Soliño, en un encuentro celebrado en la sede central de la entidad financiera en la capital tinerfeña en el que también ha estado presente el interventor de la Económica, David Cova.

Durante el mismo, Manuel Afonso ha subrayado el valor de esta alianza «que se alinea con la misión y valores de CaixaBank de contribuir al progreso y bienestar de nuestro territorio. La Económica desempeña un papel vital en el avance socioeconómico de Tenerife y aspiramos a fortalecer su amplio programa de actividades permitiendo un enfoque dinámico en temas de actualidad y desafíos futuros».

Por su parte, el director de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife ha afirmado la trascendencia de este convenio, «que abre nuevas posibilidades para diversificar y expandir nuestro impacto positivo en la sociedad tinerfeña». Gómez Soliño también ha hecho hincapié en el papel clave de la Económica en el desarrollo de proyectos vanguardistas que han dejado una huella duradera en la Isla, desde la educación universitaria hasta el comercio innovador, posicionándose como uno de los actores relevantes en el crecimiento regional.

El objetivo de la Económica ha sido desde sus comienzos en el año 1777 propiciar debates y reflexiones colectivas para ayudar a formar criterio respecto a los adelantos de la ciencia y a los retos planteados por el desarrollo de Tenerife. La institución cuenta con cerca de 450 miembros, entre los que se encuentran personalidades destacadas de los ámbitos cultural, educativo y científico.

Temas

Caixabank