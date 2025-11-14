Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (d) y el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski. Fernando Calvo

Zelenski viajará a España el 18 de noviembre para una recepción oficial en el Congreso

El presidente ucraniano será recibido por Francina Armengol y Pedro Rollán en su segunda visita oficial a Madrid, antes de reunirse con Pedro Sánchez en un encuentro cuya fecha no se ha hecho pública por motivos de seguridad

EP

Viernes, 14 de noviembre 2025, 18:54

Comenta

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, visitará oficialmente España el próximo martes, 18 de noviembre, en un acto en el Congreso de los Diputados donde ... será recibido por la presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol, y el del Senado, Pedro Rollán.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un grupo de jóvenes irrumpe en Mesa y López contra el acto de Vito Quiles: «Canarias será la tumba del fascismo»
  2. 2 Brutal acoso de un menor a otro en el sur de Gran Canaria: «Di más alto que soy el jefe y el puto amo»
  3. 3 Condenada tras acosar a su exnovio en Las Palmas de Gran Canaria: recibió en un día más de 140 llamadas pidiéndole volver
  4. 4 Presunto caso de bullying en el sur de Gran Canaria: lo graba mientras le obliga a fumar y le da bofetadas
  5. 5 Un vuelco en la GC-1 provoca grandes retenciones en sentido sur y el cierre temporal del túnel Adolfo Cañas
  6. 6 Claudia se ceba con el sur de Gran Canaria: vías cortadas, coches aplastados y caseríos aislados
  7. 7 Llega Momoi Sushi a Las Palmas de Gran Canaria: el buffet asiático a la carta que cambia las reglas del juego
  8. 8 El incendio de un vehículo en la Avenida Escaleritas moviliza a los servicios de emergencia
  9. 9 La borrasca Claudia provoca la caída de un muro y aplasta tres coches en el sur de Gran Canaria
  10. 10 La borrasca Claudia se aleja de Canarias y la Aemet ya anuncia la subida de temperaturas

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Zelenski viajará a España el 18 de noviembre para una recepción oficial en el Congreso

Zelenski viajará a España el 18 de noviembre para una recepción oficial en el Congreso