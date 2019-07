Vox reniega del pacto de PP y Cs para la Comunidad de Madrid

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, confirmó este martes que su grupo no apoyará una hipotética candidatura de la cabeza de lista del PP, Isabel Díaz Ayuso, en el pleno de investidura previsto para este miércoles, que en consecuencia se iniciará sin haber un candidato. El no de Vox a apoyar la alianza entre el PP y Cs se mantuvo incluso tras la reunión de urgencia que ayer por la tarde mantuvieron los tres partidos en busca de un acuerdo in extremis. El encuentro, por primera vez a tres y a iniciativa de la formación naranja, acabo en menos de una hora y con fracaso.

El PP (30 escaños) ya ha anunciado un pacto de Gobierno en coalición con Ciudadanos (26 escaños), pero para que prospere la investidura de Díaz Ayuso sería imprescindible el respaldo de los 12 diputados de Vox. «Ni siquiera nos han enviado ese documento», criticó Monasterio, a cuyo juicio «no tiene mucho sentido» que el PP y Ciudadanos pidan los votos de Vox cuando «ningunean» e «ignoran» al partido de Santiago Abascal, hacia el que no se ha hecho «ningún esfuerzo» para incluírsele en el pacto.

Por ello, «a día de hoy (por el martes)» Vox no está en disposición de respaldar a Díaz Ayuso, aunque queda «todo el verano para llegar a un acuerdo» y el partido de extrema derecha sigue «con la mano tendida» hacia sus dos potenciales socios. Además, lamentó Monasterio que el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, no quisiera reunirse en los días previos al pleno de este miércoles con los dirigentes de Vox y del PP, Santiago Abascal y Pablo Casado, respectivamente, lo que denota su «falta de interés» por desbloquear la situación en Madrid.