Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La detención del líder del movimiento supremacista 'Deport Them Now UE' EFE

El ultra que instigó la «cacería de inmigrantes» en Torre Pacheco trabajó en un centro de menores catalán

Christian Lupiañez, detnido como uno de los instigadores de las movilizaciones violentas en el municipio murciano

Cristian Reino

Cristian Reino

Jueves, 4 de septiembre 2025, 13:43

Cristian Lupiáñez, en prisión preventiva tras ser detenido en julio en Mataró (Barcelona) por incitar presuntamente al odio y llamar a la «cacería de inmigrantes» ... en Torre Pacheco (Murcia), trabajó para el Departamento de Justicia de la Generalitat. Primero, en un centro juvenil donde menores migrantes y también en la prisión Quatre Camins, en Barcelona, en la que está encarcelado. Lo ha denunciado el sindicato de prisiones Sicap Fepol, que ha asegurado que Lupiáñez también trabajó en las oficinas del Departamento de Justicia de la administración autonómica catalana. Intentó entrar en plantilla de la cárcel de Mas d'Enric, pero no superó las pruebas.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece Cristóbal del Rosario, prestigioso dermatólogo de Gran Canaria
  2. 2 Buscan a Kilian D.H, desaparecido en Las Palmas de Gran Canaria
  3. 3

    Ascienden a 17 los muertos por el descarrilamiento del funicular de La Gloria en Lisboa: «Sólo pudimos echar a correr»
  4. 4 Roban una moto en Santa Catalina y chocan contra un coche de Policía
  5. 5 La actriz Antonia San Juan desvela que tiene cáncer
  6. 6 El rincón de Lanzarote donde se ocultaba la fábrica clandestina de la mayor operación contra las falsificación en Canarias
  7. 7 Una guagua atropella a una mujer en la calle Juan Rejón
  8. 8 Un accidente entre varios vehículos en la GC-1 provoca grandes retenciones
  9. 9 Un testigo ratifica la querella contra Rodolfo Sancho por presunta extorsión
  10. 10 Denunciada por no tener licencia la discoteca de Playa del Inglés donde hallaron menores

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 El ultra que instigó la «cacería de inmigrantes» en Torre Pacheco trabajó en un centro de menores catalán

El ultra que instigó la «cacería de inmigrantes» en Torre Pacheco trabajó en un centro de menores catalán