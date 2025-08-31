Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La infanta Leonor llega a Marín (Pontevedra) en el buque escuela Juan Sebastián de Elcano el 13 de julio. EFE

Última parada en la formación militar

La primogénita de los Reyes ingresa este lunes como alférez alumna en la Academia del Aire de San Javier y compaginará las clases con su agenda institucional

María Eugenia Alonso

María Eugenia Alonso

Madrid

Sábado, 30 de agosto 2025, 23:04

Leonor de Borbón apura sus vacaciones antes de ingresar este lunes en la Academia General del Aire y del Espacio de San Javier (Murcia), iniciando ... así el que será su tercer y último año de instrucción en la Fuerzas Armadas. Será la última etapa de su formación militar como futura capitana general de los tres ejércitos, que comenzó en agosto de 2023 en la Academia Militar de Tierra de Zaragoza y que continuó un año después en la Escuela Naval Militar de Marín, donde finalizó con honores su exigente año en la Armada. Primero en el municipio pontevedrés, después en el crucero de instrucción a bordo del Juan Sebastián de Elcano, para finalizar en la fragata Blas de Lezo. Maniobras, guardias y lecciones físicas y teóricas que superó y que le valieron para recibir el pasado 16 de julio la Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco de manos del Rey.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere Miguel Peláez Castillo, un empresario comprometido con el desarrollo de Gran Canaria
  2. 2 «¡Socorro!»: detenido un individuo por asaltar a una mujer en su casa en Tenerife
  3. 3 Hallan sin vida a Matilde Muñoz, la turista española desaparecida en Indonesia
  4. 4 Radiografía del crimen en Las Palmas de Gran Canaria: bajan las infracciones, pero suben los asesinatos y las peleas
  5. 5 Los niños robados aún duelen en Canarias: «Saber la verdad mantiene viva a mi madre»
  6. 6 La viñeta de Morgan de este sábado 30 de agosto
  7. 7

    Más de un millón de personas toman un fármaco contra el infarto que no necesitan
  8. 8 Pedro Sánchez traslada su apoyo a Open Arms: «Defender España es defender la vida»
  9. 9 Arucas recuerda a las víctimas de las desapariciones forzadas del franquismo
  10. 10 Protesta en Arrecife contra el genocidio en Gaza

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Última parada en la formación militar

Última parada en la formación militar