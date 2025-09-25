Un tribunal de mayoría conservadora tendrá en sus manos el futuro de García Ortiz

El Tribunal Supremo ha dado a conocer este jueves la composición del tribunal que juzgará al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un ... delito de revelación de secretos en el caso del novio de Isabel Díaz Ayuso, por el que las acusaciones populares le piden hasta seis años de prisión. El órgano estará compuesto por siete magistrados, lo presidirá el máximo responsable de la Sala Segunda (Penal) del alto tribunal, Andrés Martínez Arrieta, recientemente designado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), y la ponente de la sentencia será la magistrada Ana Ferrer.

El resto de integrantes del tribunal juzgador serán Juan Ramón Berdugo, Manuel Marchena, Antonio del Moral, Susana Polo y Carmen Lamela. Es decir, cuatro hombres y tres mujeres conforman un órgano en el que estarán Marchena, anterior responsable de la Sala Segunda y quien fuera presidente y ponente del juicio y la sentencia del 'procés', además de rechazar la ley de amnistía en contra del criterio del fiscal general; o Lamela, la misma que procesó al que fuera jefe de los Mossos Josep Lluis Trapero y la antigua cúpula de la la policía autonómica (luego absueltos) antes de promocionar al Supremo.

En el caso de Susana Polo y de Ana Ferrer, ambas fueron las firmantes del voto particular que rechazó condenar a prisión a José Antonio Griñán, expresidente socialista de la Junta de Andalucía, en el caso de los ERE fraudulentos. Ferrer, además, fue la primera mujer en entrar a la Sala Segundo del Supremo en 2014, presentó su candidatura a presidir este órgano y formó parte del tribunal que juzgó a los líderes separatistas en el 'procés'.

Tanto Polo como Ferrer serían integrantes del denominado bloque progresista, Marchena y Martínez Arrieta (afiliado a la Asociación Francisco de Vitoria) aportan la experiencia y Berdugo, Del Moral y Lamela son de sensibilidad conservadora y cercanos a la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), el colectivo mayoritario de la carrera judicial.