El tribunal juzga si Rafael Amargo vendía «droga o alegría» en su casa como centro de operaciones

Mateo Balín Madrid Lunes, 8 de abril 2024, 09:23 | Actualizado 09:41h.

«Como se ha comprobado en mi casa no había nada. En mi casa no se vende droga, se vende alegría y arte. Soy inocente, pero muchos ya me han condenado sin haberse producido el juicio. Todo está encauzado y estoy muy tranquilo. No tuve miedo hasta hace poco. Me tengo que callar porque es un proceso judicial muy serio».

Hace tres años, en un programa nocturno del sábado noche en Telecinco, Rafael Amargo rompió su silencio para explicar su detención en diciembre de 2020, acusado de un delito continuado contra la salud pública por la venta de sustancias estupefacientes. Hoy, después de suspenderse el juicio en junio pasado, el bailaor se sienta en el banquillo de la Audiencia Provincial de Madrid. Será su gran oportunidad para reiterar que en su casa solo se vendía «alegría» o admitir que había droga para suministrarla a terceros. De momento, la Fiscalía le reclama nueve años de cárcel y la posible conformidad que ha sondeado antes de la vista oral parece que no ha llegado a buen puerto. Está previsto que el tribunal de la Sección número 30 de la audiencia madrileña celebre cuatro sesiones. Además de Amargo, el productor Eduardo de Santos y un socio del artista, Manuel Ángel Batista León, acusados de integrar un grupo que traficaba con droga, fundamentalmente metanfetamina, que presuntamente vendían desde el piso del primero, le acompañan en el banquillo. El artista ha llegado al tribunal en un furgón de la Guardia Civil desde el centro penitenciario de Soto del Real, en la sierra madrileña, donde se encuentra en prisión provisional desde el pasado 3 de noviembre de 2023 por riesgo de fuga y por quebrantamiento reiterado de la obligación de firmar cada 15 días en el juzgado. La condición que le puso la autoridad judicial como condición para permanecer en libertad provisional por los hechos que serán juzgados desde este lunes. «Su única culpa es ser famoso» Amargo estrenará abogado en el juicio, ya que será finalmente defendido por el mediático Marcos García Montes. «Su única culpa es ser famoso y gran bailarín», cree el letrado. El escrito provisional de acusación de la Fiscalía, en cambio, considera que el artista lideró un grupo para vender droga desde su casa de Malasaña de forma »persistente« junto con el productor De Santos, para el que pide la misma pena. Para el otro acusado, solicita seis años de cárcel por ser un «hombre de confianza» que entregaba la droga a los compradores. La causa contra la mujer de Amargo, Lucia Bonginiano, fue archivada y se quedó finalmente fuera del juicio. Al artista le investiga además el Juzgado de Instrucción número 27 de Madrid por la presunta comisión de un otro delito de tráfico de drogas y atentado a la autoridad, a raíz de una denuncia interpuesta el pasado julio por sus vecinos en relación a la presunta reiteración en la venta de droga en su piso de la calle Espíritu Santo de Madrid. Por estos hechos, fue detenido en la estación de tren de Alicante, quedando en libertad provisional.

