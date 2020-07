Tercer grado a los presos del ‘procés’

«Amenazas y coacciones»

Calderó ha señalado que los tres centros penitenciarios en los que están presos los dirigentes independentistas han celebrado las reuniones de las juntas de tratamiento de forma simultánea, esta mañana a las nueve, para evitar «amenazas y coacciones».

El responsable de prisiones del Departamento de Justicia de la Generalitat se refería de esta forma de forma velada al mensaje que transmitió el Tribunal Supremo cuando los funcionarios de los penales tenían que decidir si permitían a los presos pasar el confinamiento en sus casas y no en las cárceles.

El Tribunal Supremo advirtió a los funcionarios de que podían incurrir en un delito de prevaricación. Finalmente, las juntas de tratamiento rechazaron esta posibilidad, lo que provocó una nueva pugna entre JxCat y ERC. Los postconvergentes cargaron contra Justicia (Esquerra) por no permitir la excarcelación de los presos. El secretario del Departamento de Justicia, en la rueda de prensa de esta mañana, ha vuelto a lanzar algunos dardos a sus socios nacionalistas. «Si dependiera de la Generalitat, no habrían entrado en prisión», es una «equivocación», ha dicho, atribuir motivaciones partidistas a las decisiones penitenciarias, que a su juicio son estrictamente técnicas y que conviene no convertirlas en «armas arrojadizas». «El problema no es qué hacen las prisiones, el problema es que un tribunal les ha enviado a prisión», se ha justificado. «Los funcionarios no obedecen a consignas políticas», ha reiterado.

Según el Departamento de Justicia, las juntas de tratamiento están compuestas por más de 10 profesionales. Son juristas, psicólogos, trabajadores y educadores sociales, médicos y maestros. Además de los años de condena, tienen en cuenta otros factores como la conducta y el nivel de adaptación de las personas penadas al centro penitenciario, la capacidad de reinserción laboral, si tienen o no antecedentes penales, el riesgo de reincidencia o el tiempo cumplido en prisión preventiva.

Cada seis meses, las juntas de tratamiento de las prisiones revisan la clasificación penitenciaria. En su última revisión, la primera que se realizaba tras la condena del Supremo, todos ellos fueron clasificados en segundo grado, a pesar de que algunos de los abogados de los dirigentes independentistas, especialmente los de JxCat, consideraban que ya en esa primera clasificación debían pasar al tercer grado.

En estos seis meses bajo el segundo grado, los presos se han acogido a un régimen intermedio entre el segundo y el tercer grado, en aplicación del artículo 100.2 del régimen penitenciario, que les ha permitido salir de lunes a viernes durante el día fuera de la cárcel y acudir a sus nuevos puestos de trabajo. En buena parte de los casos, la Fiscalía recurrió las decisiones.