Magistrados del Tribunal Constitucional antes de comenzar un Pleno. R. C.

Un TC dividido tramitará el recurso de Puigdemont por no amnistiarle la malversación

El Pleno, con los votos en contra de los magistrados conservadores, acuerda analizar la decisión del Supremo de no borrar este delito y mantener la orden de detención al líder de Junts

Mateo Balín

Mateo Balín

Martes, 7 de octubre 2025, 12:05

Comenta

El Pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite por mayoría del bloque progresista el recurso de amparo presentado por el expresidente catalán Carles Puigdemont ... contra la decisión del Tribunal Supremo de no amnistiarle el delito de malversación por el que está procesado en la causa del 'procés', motivo por el cual sigue vigente una orden de detención nacional que le impide regresar a España.

