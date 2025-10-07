Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El eurodiputado Luis Pérez, alias 'Alvise', a su entrada en el Tribunal Supremo. EP

El Supremo encausa a Alvise por acosar a dos eurodiputados que militaron en su partido

La Sala ve indicios para investigar al líder de SALF por hostigar a sus excompañeros Diego Adrián y Nora Junco a través de sus seguidores y revelar datos reservados para perseguirles

Mateo Balín
Melchor Sáiz-Pardo

Mateo Balín y Melchor Sáiz-Pardo

Martes, 7 de octubre 2025, 14:40

Comenta

Cuarta causa judicial contra Luis 'Alvise' Pérez. El Tribunal Supremo ha abierto un nuevo procedimiento penal al eurodiputado y líder del partido Se Acabó La ... Fiesta (SALF), de 35 años, tras ver indicios de delitos de acoso y revelación de secretos en la denuncias de otros dos parlamentarios europeos que se presentaron a las elecciones comunitarias de junio de 2024 con SALF. Se trata de Diego Adrián y Nora Junco, quienes después dejaron la formación y finalmente se integraron en el grupo de Conservadores y Reformistas Europeos.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una trabajadora de la joyería Claudia, acusada de robar en su propio trabajo: sustrajo joyas valoradas en 47.000 euros
  2. 2 Calor y un manto de tierra: el anuncio de la Aemet para Canarias
  3. 3 El Cine Litoral cae al suelo y Las Palmas de Gran Canaria pierde otro recuerdo
  4. 4 Un coche se empotra contra la fachada de una peluquería en la calle Pelayo de Las Palmas de Gran Canaria
  5. 5 Muere tras quedar atrapado en el ascensor y caer por el hueco al intentar escapar
  6. 6 Jesús González, exalcalde de Agaete, se pronuncia: «Desde que conocí la condena actué inmediatamente»
  7. 7 No al pago de 600.000 euros por los daños del carnaval: el Ayuntamiento pide al juez que no acepte la petición de indemnización
  8. 8 Un hombre muere ahogado en la playa de Salinetas, en Telde
  9. 9 San Bartolomé de Tirajana contempla expropiar el centro comercial Metro
  10. 10 El espíritu de Madrid viaja a la barra de Tradición en Gran Canaria

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 El Supremo encausa a Alvise por acosar a dos eurodiputados que militaron en su partido

El Supremo encausa a Alvise por acosar a dos eurodiputados que militaron en su partido