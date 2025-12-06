Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Lluvia de premios en Canarias: el Sorteo Extraordinario de la Constitución de la Lotería Nacional reparte el primer y segundo premio por las islas
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asiste al acto institucional por el Día de la Constitución Efe
Día de la Constitución

Sánchez y Feijóo se echan a la cara el incumplimiento de la Constitución

El presidente del Gobierno acusa al PP de desmantelar el Estado del bienestar mientras el líder de la oposición le achaca de liderar una «época disolvente de la política española»

Paula De las Heras

Paula De las Heras

Madrid

Sábado, 6 de diciembre 2025, 12:02

Comenta

Ni un rastro del espíritu de concordia que alumbró la Constitución hace 47 años en los discursos del presidente del Gobierno y el líder ... de la oposición en los festejos en el Congreso. Pedro Sánchez y Alberto Nuñez Feijóo han arremetido hoy el uno contra el otro por incumplir la Carta Magna en las declaraciones ante los medios en el patio del Congreso que sirven de prolegómeno a los actos oficiales por la conmemoración anual del aniversario y a los posteriores corrillos. No ha habido tregua institucional, antes al contrario, ante una cita que llega enmarcada por un enfrentamiento feroz con las causas por corrupción como telón de fondo.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 El futbolista canario Aridane Hernández, detenido tras destrozar varios vehículos y dar positivo en alcoholemia
  2. 2 Alerta sanitaria por unas populares sopas de sobre a la venta en supermercados de Canarias
  3. 3 Muere Juan Eduardo Rodríguez Suárez, entrenador de fútbol base en Gran Canaria
  4. 4 Detenido tras atrincherarse reteniendo a sus padres en su casa en Telde: «Si los policías entran, reviento una bombona de butano»
  5. 5 «Lo apuñalé 10 veces, se me fue, me cegué», dijo a su ex tras intentar matar a su amigo por celos
  6. 6 Vecinos de Santa Catalina exigen que se desmonte la feria: «La Navidad estridente no es paz, salud ni empatía»
  7. 7 Muere una niña de 13 años tras caerse de un edificio abandonado en Tenerife
  8. 8 Héctor Alemán sustituirá a Inmaculada Medina al frente del carnaval: «Vengo con muchas ganas»
  9. 9 Supermercados abiertos el 6 de diciembre en Canarias: horario de Hiperdino, Mercadona, Spar, Carrefour, Alcampo, Lidl
  10. 10 Todos los caminos en la UD apuntan a un mercado invernal con varias novedades

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Sánchez y Feijóo se echan a la cara el incumplimiento de la Constitución

Sánchez y Feijóo se echan a la cara el incumplimiento de la Constitución