Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Sánchez este domingo en un acto del PSOE en Málaga EP

Sánchez aplaude las protestas por Gaza en La Vuelta: «Nuestra admiración a un pueblo que se moviliza por causas justas»

El presidente del Gobierno critica al PP por no decir «nada» sobre la «barbarie» contra el pueblo palestino

Paula De las Heras

Paula De las Heras

Madrid

Domingo, 14 de septiembre 2025, 13:40

Pedro Sánchez ha abierto hoy el acto de lanzamiento de la candidatura de María Jesús Montero a la presidencia de la Junta de Andalucía con ... una reivindicación de su actuación frente Israel y un reproche al PP en el que ha llegado a mostrar su apoyo a las protestas que llegaron a poner en riesgo la celebración de parte de La Vuelta ciclista a España, que hoy mismo concluye «Respeto y reconocimiento a los deportistas, pero también -ha dicho- nuestra admiración a un pueblo español que se moviliza por causas justas como Palestina».

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Investigan la aparición del cadáver de una jóven en Tenerife
  2. 2 942 docentes de la península se incorporan a las aulas canarias y los interinos sin trabajo bajan a 150
  3. 3 La Justicia obliga a Santana Cazorla a devolver la finca donde está el parque acuático Lago Taurito
  4. 4 La Aemet desvela cuáles son las cuatro islas que llegarán a 34 grados
  5. 5 Dónde saborear Gran Canaria, según el economista Pedro Cubas
  6. 6 Una explosión de gas en Madrid deja 25 heridos, tres de ellos graves
  7. 7 Una mujer en estado crítico tras ser rescatada de un incendio en su vivienda en Las Palmas de Gran Canaria
  8. 8 Lopesan resulta adjudicatario de los tres hoteles de Santana Cazorla en Taurito y el de Las Tirajanas
  9. 9 Operación Silbo: dieciocho investigados entran en prisión provisional por narcotráfico en Tenerife
  10. 10 «Aika me ha salvado varias veces la vida»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Sánchez aplaude las protestas por Gaza en La Vuelta: «Nuestra admiración a un pueblo que se moviliza por causas justas»

Sánchez aplaude las protestas por Gaza en La Vuelta: «Nuestra admiración a un pueblo que se moviliza por causas justas»