La ministra de Defensa, Margarita Robles, y el presidente de Indra, Ángel Escribano, junto a sus números dos. R. C.

Robles se planta ante Indra y estudia acciones legales por los retrasos del blindado 8X8

La ministra manifiesta su preocupación al presidente de la multinacional en una reunión de alta tensión por el futuro del blindado y su programa estrella de 2.520 millones

Mateo Balín

Mateo Balín

Martes, 7 de octubre 2025, 19:20

Comenta

No hay marcha atrás. Uno de los programas estrella del Ministerio de Defensa, el de los blindados 8x8, valorado en 2.500 millones de euros, ... está en el aire y Margarita Robles ha decidido poner pie en pared. En un comunicado de apenas un párrafo, la titular del departamento ha trasladado a la cúpula directiva de Indra su preocupación por los «sucesivos retrasos» en la entrega de los vehículos Dragón para el Ejército de Tierra y ha avanzado que el ministerio ya estudia la posibilidad de emprender acciones legales por el incumplimiento de los plazos del contrato.

