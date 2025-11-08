Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El rey emérito, en Sanxenxo EFE

El rey emérito llega a Sanxenxo en plena polémica por sus memorias

Allí se le ha podido ver acompañado de su sobrina María Zurita y el hijo de esta

C.P.S.

Sábado, 8 de noviembre 2025, 13:17

Comenta

Juan Carlos I ya se encuentra en Sanxenxo. El rey emérito llegó poco antes del mediodía al pantalán náutico de la ciudad gallega cumpliendo el ... mismo guion de todas sus visitas anteriores: como copiloto del Volvo de de su amigo y anfitrión, Pedro Campos. Una visita que se produce en plena polémica por la publicación de sus memorias en Francia.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos encapuchados con cuchillos atracan un Spar en La Feria
  2. 2 Viernes de caos en la GC-1 con largas retenciones dirección Las Palmas de Gran Canaria
  3. 3 Oposiciones de Educación: 685 plazas de maestros y medidas contra el efecto llamada de aspirantes de fuera
  4. 4 Persecución de película en Las Palmas de Gran Canaria: se da a la fuga con un coche robado y lo detienen tras chocar contra más de 15 vehículos
  5. 5 Una palmera se desploma y aplasta un coche en Lomo Los Frailes: «A otra hora, habría habido una desgracia»
  6. 6 Tres testigos afirman que el descuartizador y su esposa eran un matrimonio «conflictivo»
  7. 7 Vegueta estrena nuevo proyecto gastronómico: así es Machete
  8. 8 La Audiencia Provincial confirma la condena a Pablo Quintero por acoso sexual a una trabajadora municipal
  9. 9 La Aemet sentencia el fin de semana en Canarias y marca en el calendario la llegada de nuevas lluvias
  10. 10 Un hombre agrede a una persona tras una discusión al grito de «les voy a apuñalar a todos» en Schamann

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 El rey emérito llega a Sanxenxo en plena polémica por sus memorias

El rey emérito llega a Sanxenxo en plena polémica por sus memorias