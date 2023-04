El rey emérito evita participar en la regata de Sanxenxo por la mala mar

R. C.

El Bribón 500 acabó este sábado en el primer puesto la primera manga de la Copa del Rey de Vela que concluye hoy en Sanxenxo (Pontevedra), en una jornada que no contó con la participación del Juan Carlos I y cuya segunda manga tuvo que ser aplazada finalmente por el mal tiempo.

La flota de 6 Metros disputó una única manga muy complicada por la mala mar. El vigente campeón de Europa, el Bribón con Jane Abascal a la caña, fue el vencedor. Aunque estaba previsto que el rey emérito ejerciese como patrón de su embarcación, finalmente las condiciones meteorológicas se lo impidieron por seguridad dada su precaria condición física a sus 85 años.

El exjefe del Estado llegó no obstante al puerto deportivo de Sanxenxo alrededor de las 11:15 horas, si bien el inicio de las pruebas no estaba previsto hasta las 13:00 horas. Acompañado de nuevo por su anfitrión en la localidad pontevedresa, Pedro Campos, que conducía el vehículo en el que entraron directamente hacia el espigón, don Juan Carlos saludó a la prensa congregada en las inmediaciones pero, un día más, no hizo declaraciones.

Ya en el muelle, permaneció en el interior del coche algo más de una hora mientras la tripulación ponía a punto el Bribón y la organización tomaba una decisión respecto a la prueba. Alrededor de las 12:40 horas, el Bribón salió a navegar pero sin don Juan Carlos a bordo.

Tras salir la embarcación, el emérito abandonó las inmediaciones del puerto deportivo, también sin hacer parada en el club náutico, presidido por Campos. Este domingo se celebrará la última jornada de la competición. Está previsto que las pruebas comiencen a partir de las 12:30 horas y se prolonguen hasta las 15:30 horas.

La presencia del anterior monarca en Sanxenso coincidió con la del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy. El exlíder del PP acudió a un acto preelectoral del alcalde de la localidad y apeló a «normalizar» las futuras visitas que el rey emérito realice a España. Añadió que «no hay ninguna razón» para que, en cada regreso desde su residencia de Abu Dabi, «alguien se empeñe en montar el espectáculo».

«Es una señal de normalidad, es bueno para Sanxenxo y no hay ninguna razón para que siempre que venga alguien se empeñe en montar el espectáculo», sentenció el expresidente, quien acompañó en una caminata por una senda de la localidad al alcalde y candidato popular para los comicios del 28 de mayo, Telmo Martín, el mismo que cedió su vehículo para recoger a don Juan Carlos cuando aterrizó en Vigo el pasado miércoles.

Una «gran figura histórica»

Tanto Martín como Rajoy, quien se reivindicó como vecino de Sanxenxo antes de su paseo por la nueva senda del río Pintillón, en la parroquia de Dorrón, coincidieron en alabar a Juan Carlos I, «una gran figura de la historia del siglo XX». «Ha capitaneado probablemente el acontecimiento político más importante que se produjo en España, que fue la transición del régimen anterior a uno nuevo, promovió una Constitución y bajo su mandato España entró a la Unión Europea, en el euro. Es una gestión que está ahí», proclamó Rajoy.

Tras esta reflexión, insistió en que lo que a él le gustaría es que las visitas se «normalizasen» y no se viese cada regreso como «una cosa rara». «Él viene aquí, viene a una regata, lleva regateando toda su vida. No ha hecho nada y yo, la verdad, como vecino que soy (de Sanxenxo), porque mi casa está aquí, pues estoy muy contento. Ya sé que hay gente que dirá lo que le apetezca, pero a estas alturas me trae completamente sin cuidado», aseguró Rajoy.