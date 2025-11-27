Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Pradales saluda a la reina Letizia durante la cena de gala ofrecida al presidente de la República Federal de Alemania, Frank-Walter. Efe

El Rey agradece a Steinmeier su visita a Gernika, «un recordatorio del horror al que conducen los totalitarismos»

El presidente alemán señala en presencia del lehendakari Pradales que «la guerra de Ucrania de Putin ha puesto en jaque el sistema de defensa de la Unión Europea»

David Guadilla

Jueves, 27 de noviembre 2025, 09:25

El Rey Felipe VI ha agradecido al presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, su visita a Guernica -que tendrá lugar este viernes-, y ha calificado ... el bombardeo producido durante la Guerra Civil como «un recordatorio del horror al que conducen los totalitarismos».

