Rato niega en el Congreso ser un delincuente

Ante la pregunta de la portavoz de ERC, Ester Capella, de si rechazó el ofrecimiento de José María Aznar para sucederle al frente del PP por miedo a ser "el primer presidente del Gobierno acusado de corrupción", Rato ha replicado que ninguno de los delitos de los que se acusa es anterior a 2004.

"Si me acusa usted, ahí tiene los tribunales, pero no me difame solo porque está usted protegida. Esto de acusar a la gente e insultarla cuando viene por el Parlamento, la verdad es que es una pena para el desprestigio de la institución", ha replicado, considerando que Capella le estaba "insultando".