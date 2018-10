Rato, cerca de prisión a la espera de ejecutarse la condena por las tarjetas ‘black’

La sentencia de la que ha sido ponente el juez Miguel Colmenero considera que el exvicepresidente del Gobierno "no puede ampararse en ilegalidades anteriores para continuar manteniéndolas".

Por su preparación y experiencia, Rato no podía ignorar el funcionamiento opaco de las tarjetas, pese a lo cual "mantuvo el sistema e incluso lo amplió a otras personas"; primero, a su favor -hizo un gasto de 99.055 euros-, y, ya en Bankia, de sus más estrechos colaboradores.

Incentivos sin detalle

Añade que "tampoco aparece por parte alguna la existencia de contratos de otras personas en las que se les incluyese en determinados planes de incentivos que pudieran justificar las tarjetas", las cuales "no consta" que Hacienda "conociera en detalle".

El exbanquero no ingresará inmediatamente en prisión, ya que aunque la ley no establece un límite en concreto para la entrada, los tiempos para que el condenado comience a cumplir su pena de forma voluntaria suelen ser muy cortos, entre 5 y 10 días a contar a partir del momento en el que se le notifique oficialmente; de no hacerlo, se emitiría una orden de búsqueda.