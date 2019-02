Rajoy defiende que la Generalitat fue «plenamente consciente» de que jamás negociaría un referéndum

La malversación

Se dio parte 9 veces al fiscal sobre gastos

«¿Considera que se podría haber pagado lo que se escapara a la intervención?», ha preguntado entonces el abogado. «Considero lo que le he dicho. No se puede descartar, pero está fuera de mi competencia», ha insistido el expresidente.

«Se estaba produciendo un control de las cuentas; yo no podía preveer que alguien se saltara eso o no era conocedor de las nueve ocasiones que la Secretaría de Estado informó», ha concluido.

Imagenes 1-O: responsabilidad de los independentistas

Otro de los asuntos que han protagonizado más intervenciones del presidente del tribunal ha sido a los intentos de las diferentes defensas por lograr una valoración por parte del expresidente sobre la actuación policial durante el 1-O.

En este punto, Rajoy ha responsabilizado a los líderes independentistas que promovieron el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 de las lesiones que sufrieron ciudadanos y funcionarios de las fuerzas y cuerpos de seguridad en aquella jornada, durante su declaración como testigo en el juicio que se celebra en el Tribunal Supremo contra 12 de los líderes del ‘procés’.

«Yo lamento muchísimo estas imágenes, no me gustan ni estas ni otras y por eso creo que la obligación que tenemos los dirigentes políticos es trabajar para que no se den las condiciones para que se den estas imágenes». Insistió en que si se hubiese cumplido la ley no se habrían producido estas imágenes.