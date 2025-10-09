Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, comparece en la comisión de investigación del 'caso Koldo'. EFE

La presidenta del Tribunal de Cuentas dice que no le consta una «caja B» en el PSOE

Chicano comparece en la comisión del Senado sobre el 'caso Koldo' y admite que si la UCO llega a otras conclusiones sobre «algunos pagos» es que podría tener más competencias

Mateo Balín

Mateo Balín

Jueves, 9 de octubre 2025, 16:29

Comenta

La presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, ha comparecido este jueves en la comisión de investigación del Senado sobre los contratos del 'caso Koldo', ... donde ha reiterado como ya hizo en su anterior presencia que la labor del órgano fiscalizador no es la misma que realiza la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Chicano, que ha señalado que no se ha leído el último informe sobre el patrimonio de José Luis Ábalos, ha admitido la posibilidad de que esta unidad policial «tenga más competencias» para llegar a estas conclusiones y que por ello intuye que ha encontrado «algunos pagos» del PSOE no facilitados.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Brutal agresión a plena luz del día en Las Palmas de Gran Canaria
  2. 2 El PSOE sale de dudas y facilita la moción de censura en Valsequillo
  3. 3 El Supremo ratifica la pena al condenado a 97 años de cárcel por fotografiar desnudas o en poses sexuales a 35 menores
  4. 4 «No puedo dejar la ventana abierta por la noche»
  5. 5 La Aemet da carpetazo a la calima y Canarias se prepara para la vuelta a los 30 grados
  6. 6 Canarias se libra del impacto de la DANA y la Aemet da la buena noticia para el fin de semana
  7. 7 La viñeta de Morgan de este jueves 9 de octubre
  8. 8 El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria limita desde hoy el horario de las terrazas de Joaquín Costa
  9. 9 «Hay sensación de inseguridad»: el miedo se apodera de Triana
  10. 10 Las Canteras: historia de un desgobierno

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 La presidenta del Tribunal de Cuentas dice que no le consta una «caja B» en el PSOE

La presidenta del Tribunal de Cuentas dice que no le consta una «caja B» en el PSOE