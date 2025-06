La UCO registra Ferraz, Adif y la Dirección General de Carreteras en busca de pruebas de las mordidas

La UCO ha entrado esta mañana en la sede del Partido Socialista en la madrileña calle de Ferraz para clonar el correo electrónico de Cerdán, ... según han confirmado a este periódico fuentes de la formación.

Las acusaciones populares personadas en el 'caso Koldo' en el Tribunal Supremo, que dirige el Partido Popular por decisión del juez, han solicitado al instructor Leopoldo Puente que ordene registrar la casa y los despachos en la sede central del PSOE, ubicada en la calle Ferraz de Madrid, y en el Congreso de los Diputados del ya ex secretario de Organización socialista Santos Cerdán. La petición llega después del informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que lo sitúa en el epicentro de una presunta trama de amaño de obra pública.

«A la vista de las gravísimos indicios contenidos en el último atestado de la UCO, y de la renuncia al acta de diputado (...), se solicita la entrada y registro en el domicilio de Santos Cerdán, en su despacho como secretario de Organización del PSOE, sito en la calle Ferraz, (..) y en su despacho como ex diputado del Congreso», recoge el escrito remitido al juez.

Las acusaciones populares alegan que ese mismo informe de la Guardia Civil dio lugar a once entradas y registros la semana pasada en distintos domicilios y empresas, incluida la casa del exministro de Transportes José Luis Ábalos en Valencia. A su juicio, si no se actuó de la misma forma con Cerdán fue porque estaba aforado entonces como diputado nacional. Sin embargo, tras renunciar a su acta consideran que los indicios contra el ex número tres del PSOE «son suficientemente sólidos», dado el relato efectuado por los investigadores en base a las conversaciones grabadas de forma subrepticia por Koldo García tanto a su jefe Ábalos en el Ministerio de Transportes como a Cerdán entre los años 2019 y 2023.

A ello suman las acusaciones populares (además del PP están colectivos como Hazte Oir, Iustitia Europa, Manos Limpias y Liberum) que «la posibilidad de que en dichos lugares se hallen evidencias esenciales para la investigación que podrían ser destruidas, en caso de que no se actúe con celeridad, justifica la necesidad de la diligencia».