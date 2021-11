Yolanda Díaz insiste en la necesidad de «tejer alianzas»

La Asamblea que los comunes han celebrado este fin de semana en Barcelona no solo ha servido para renovar el liderazgo de la alcaldesa de la ciudad, Ada Colau, también ha acabado convirtíendose en el segundo capítulo de la nueva plataforma política que está diseñando la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. Si el primero fue la foto de ambas en Valencia junto a Mónica Oltra (Compromís) y Mónica García (Más Madrid), la instantánea de este domingo es «la continuidad», ha afirmado la regidora de la Ciudad Condal, que también ha asegurado que «y después de Barcelona habrá mucho más. Esto es imparable, entre diversas nos juntaremos».

Hay cierta ilusión en el espacio político situado a la izquierda del PSOE por recuperar un proyecto común. En esta ocasión, en la foto estaba también el ministro de Consumo y coordinador de Izquierda Unida, Alberto Garzón, aunque las ministras de Podemos Ione Belarra e Irene Montero excusaron su presencia por «motivos de agenda». Eso sí, la primera envió un vídeo en calidad de secretaria general del partido morado, en el que auguraba que «en los próximos meses nos espera una etapa fascinante y prometedora. para ello vamos a necesitar todas las manos y todas las miradas». La dirigente destacada de su formación en la cita fue Lilith Verstringe, secretaria de Organización, que actúo como convidado de piedrimera fila, pero sin intervernir.

«Tenemos por delante una oportunidad política que no debemos desaprovechar, trabajar conjuntamente. Lo importante es el qué y no el quién, es ahí donde nos tenemos que encontrar», añadía el ministro Garzón durante su turno.

Yolanda Díaz, que no ostenta cargo orgánico alguno en ninguna de las formaciones participantes en el encuentro, se llevó la gran ovación de la jornada. La vicepresidenta segunda no se refirió en ningún momento a su acto en Valencia, del que sigue opinando que no fue el nacimiento «de nada» y solo una oportunidad para «dialogar». En cambio, sí defendió la necesidad de «tejer alianzas».