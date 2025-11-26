Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Pleno del Parlamento, en directo: debate de las enmiendas a la totalidad de PSOE, NC y Vox a los Presupuestos de 2026
Nando Pastor, síndic del PP, y la presidenta de Les Corts, Llanos Massó. EP

Vox ultima un pacto con Llorca con vista a que se refleje en los próximos presupuestos

El candidato del PP ultima un discurso de investidura en Les Corts con el que espera consolidar una sintonía a largo plazo

Burguera

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 07:20

Comenta

Los buenos propósitos en política se traducen en partidas presupuestarias. En Vox lo tienen claro, y con la vista puesta en las futuras cuentas del ... Consell (que se habían esbozado durante los últimos meses tras conversaciones previas con los voxistas), esperan vigilantes el discurso de investidura que el candidato a la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, pronunciará en Les Corts con el fin de ganarse la confianza de una mayoría absoluta de la Cámara para la cual es necesario el partido de Abascal teniendo en cuenta que ni el PSPV ni Compromís tienen otra intención que adelantar elecciones.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenida una luchadora de MMA irlandesa por pegar a dos guardias civiles en un vuelo Gran Canaria-Irlanda
  2. 2 Así fue el robo de varias motos en un furgón en Las Palmas de Gran Canaria
  3. 3 El sicario que ejecutó al Conejero llegó en moto, «le pegó un par de tiros y se fue»
  4. 4 Muere Bernardo Álvarez, obispo emérito de la Diócesis Nivariense
  5. 5 Persecución de película en Gáldar: ignora el alto de la policía, huye a gran velocidad y acaba detenido
  6. 6 Agaete se despide del bar El Perola: «Las piernas ya no me dan»
  7. 7 Jóvenes que desmontan el machismo desde Canarias: del control al porno
  8. 8 El cierre del aparcamiento de Hoya Viciosa, en San Mateo, ya es firme
  9. 9 El Ayuntamiento se persona como perjudicado en la pieza del Valka que tiene investigada a Medina
  10. 10 La marea violeta marcha contra la violencia machista en Gran Canaria: «Por las que están, las que no están y las que peligran»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Vox ultima un pacto con Llorca con vista a que se refleje en los próximos presupuestos

Vox ultima un pacto con Llorca con vista a que se refleje en los próximos presupuestos