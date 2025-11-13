Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Borrasca Claudia en Canarias, en directo: última hora de la Aemet, un centenar de incidencias y clases suspendidas
El secretario general de Vox, Ignacio Garriga. EP

Vox, sobre la amnistía: «Lo que digan instancias europeas no nos importa absolutamente nada»

«Pueden decir los abogados del tribunal europeo o del tribunal mundial lo que les dé la gana», afirma el secretario general de Vox

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Jueves, 13 de noviembre 2025, 15:04

Comenta

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha despreciado este jueves el valor de las conclusiones del Abogado General del Tribunal de Justicia de la ... Unión Europea (TJUE) sobre la Ley de Amnistía. «Es la opinión de un abogado que en ningún caso es vinculante. Pero lo que digan instancias europeas no nos importa absolutamente nada», ha asegurado el también líder de Vox en Cataluña.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 La borrasca Claudia provoca la caída de un muro y aplasta tres coches en el sur de Gran Canaria
  2. 2 Familias ante la suspensión de clases: de aplaudir a los abuelos a denunciar que la modalidad online «no existe en Canarias»
  3. 3 Caso Valka: Anticorrupción pide la imputación de la concejala Inmaculada Medina
  4. 4 Suspendidas las clases presenciales este jueves en Canarias por la borrasca Claudia
  5. 5 Canarias aprueba la polémica ley que regula la vivienda vacacional
  6. 6 La ley de vivienda vacacional recortará los pisos turísticos en Canarias de 72.828 a 9.500
  7. 7 El calor y los desechos orgánicos de las jaulas marinas podrían haber provocado la muerte masiva de peces
  8. 8 Estas son las carreteras cortadas en Canarias por la borrasca Claudia
  9. 9 Centros sin clases online por el pico de conexiones: «Ha habido más que en la pandemia»
  10. 10 Bumpers Brand llega con fuerza a Gran Canaria con su nueva tienda en la calle Arena 13

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Vox, sobre la amnistía: «Lo que digan instancias europeas no nos importa absolutamente nada»

Vox, sobre la amnistía: «Lo que digan instancias europeas no nos importa absolutamente nada»