Vox, sobre la amnistía: «Lo que digan instancias europeas no nos importa absolutamente nada»

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha despreciado este jueves el valor de las conclusiones del Abogado General del Tribunal de Justicia de la ... Unión Europea (TJUE) sobre la Ley de Amnistía. «Es la opinión de un abogado que en ningún caso es vinculante. Pero lo que digan instancias europeas no nos importa absolutamente nada», ha asegurado el también líder de Vox en Cataluña.

Si de su partido dependiera, ha explicado Garriga, el líder del 'procés', Carles Puigdemont, «ya estaría en prisión». «Nosotros sabemos lo que hicieron los delincuentes golpistas, sabemos que muchos de ellos aún están pendientes de sentarse ante el juez y pagar por el dinero que robaron, por la sublevación que protagonizaron y por el golpe de Estado que lideraron», ha subrayado.

«Pueden decir los abogados del tribunal europeo o del tribunal mundial lo que les dé la gana», ha insistido el número dos de Vox sobre la resolución del TJUE.