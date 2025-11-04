Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

El presidente de Vox, Santiago Abascal, el lunes en Cáceres.

El presidente de Vox, Santiago Abascal, el lunes en Cáceres. EP

Vox pilotará desde Madrid la negociación para elegir al sustituto de Mazón

El partido de Santiago Abascal prioriza el programa político del candidato que propongan los populares frente a los nombres

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Martes, 4 de noviembre 2025, 12:33

Comenta

Vox pilotará desde Madrid la negociación con el PP para elegir al nuevo presidente de la Comunidad Valenciana, pero para el partido de Santiago ... Abascal, la prioridad no será el nombre del candidato que los populares pongan sobre la mesa, sino las propuestas que se incluyan en el programa de gobierno. «Nos da igual el perfil del candidato que sustituya a Carlos Mazón, priorizamos la propuesta política», explican fuentes de Vox.

