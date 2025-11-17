Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El líder de Vox, Santiago Abascal. EP

Vox intenta que el PP no capitalice en Extremadura el cierre de Almaraz

Abascal critica por igual a los populares y al PSOE: «Son unos puñeteros mentirosos que pactan en Bruselas la política migratoria y el Pacto Verde, pero les vamos a quitar la careta»

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Lunes, 17 de noviembre 2025, 13:44

Comenta

Vox no quiere que el PP reciba el 21 de diciembre en Extremadura todos los votos de los descontentos con el cierre de Almaraz, el ... asunto central de la precampaña electoral en esta comunidad autónoma. El partido de derecha radical sabe que el rechazo del PSOE a la enmienda del PP para derogar el calendario de la clausura de la central nuclear pasará factura al candidato socialista, Miguel Ángel Gallardo, pero también quiere que pese sobre su adversaria popular, María Guardiola. Por eso, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha culpado este lunes por igual al PSOE y al PP del negro futuro de Almaraz.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Inmaculada Medina dimite como concejala del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria: «No debo seguir desempeñando mis funciones»
  2. 2 Mata a un perro tras una discusión en el sur de Gran Canaria
  3. 3 El juzgado activa el desahucio de la familia de Ingenio con seis hijos para el próximo miércoles
  4. 4 Cambio de auxiliares y educadoras en aulas de 0 a 3 años y en pleno curso, en Canarias: «Un auténtico disparate»
  5. 5 Qué es la leche dorada y por qué conquista las tazas de medio mundo
  6. 6 El descontrol de los accesos al Roque Nublo
  7. 7 La Justicia declara procedente el despido de Agustín Díaz en la Sociedad de Promoción
  8. 8 La viñeta de Morgan de este lunes 17 de noviembre
  9. 9 Nueva Paterna es una jungla
  10. 10 Siete Palmas inaugura la temporada de belenes en Gran Canaria

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Vox intenta que el PP no capitalice en Extremadura el cierre de Almaraz

Vox intenta que el PP no capitalice en Extremadura el cierre de Almaraz