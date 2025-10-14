Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Domínguez ve un «atraco a mano armada» la subida de cotizaciones para los autónomos y ofrece 'cuota cero'
La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán. EP

Vox exige al PP que deje de «colaborar con el enemigo»

«La única pinza que existe es la que hace el PP con el PSOE», afirma la portavoz del partido de Abascal en el Congreso, Pepa Millán

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Martes, 14 de octubre 2025, 11:27

Comenta

Las acusaciones cruzadas entre los dos principales partidos de la derecha continúan subiendo de todo. La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, ha ... exigido al PP que deje de «colaborar con el enemigo». «Nosotros tenemos claro quién es el enemigo y también tenemos claro quién colabora con el enemigo», ha asegurado este martes Millán en la Cámara baja.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Policía Canaria investiga el origen de un emú atropellado tras causar un accidente en Gran Canaria
  2. 2 Un accidente múltiple provocó grandes retenciones en la GC-1 dirección a Las Palmas de Gran Canaria
  3. 3 El Gobierno canario expropia 84 fincas para el tramo de autovía aeropuerto-cruce de Pozo Negro
  4. 4 La Aemet lanza una advertencia a Canarias: esta semana toca sacar el paraguas
  5. 5 Canarias se prepara para un golpe entre borrascas y la Aemet marca una fecha en el calendario
  6. 6 Anatomía de un atasco: tres horas y diez minutos para despejar la GC-1
  7. 7 La Dirección General de Policía decidirá sobre el comisario y su episodio ebrio
  8. 8 El Supremo ratifica la condena a dos de los condenados por violar a una joven en Puerto Rico
  9. 9 Aitana, la nueva confirmación del Granca Live Fest 2026
  10. 10 Los docentes canarios, de los más estresados del país por culpa de la indisciplina en las aulas

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Vox exige al PP que deje de «colaborar con el enemigo»

Vox exige al PP que deje de «colaborar con el enemigo»