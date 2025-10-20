Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

El portavoz de Vox, José Antonio Fúster. EFE

Vox cree que el PP sufre una «crisis de liderazgo y de ideas»

La formación de Santiago Abascal considera el plan de inmigración de los populares como «un corta-pega con un puntito menos»

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Lunes, 20 de octubre 2025, 13:02

Comenta

Vox no quiere dar tregua al PP, al que ve sufriendo una «crisis de liderazgo, de ideas y de planteamientos». «Están en su burbuja de ... Bruselas, pactando todo con ellos», en referencia al PSOE, «y sin ofrecer confianza a los españoles», ha subrayado este lunes, tras la reunión del Comité de Acción Política de la formación, su portavoz, José Antonio Fúster, que ha rechazado las apelaciones del PP al voto útil en la derecha.

