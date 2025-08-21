Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Vandalizan una heladería de Barcelona tras una queja por no atender en catalán

El establecimiento, de propiedad argentina, fue atacado por un grupo radical independentista

Cristian Reino

Cristian Reino

Jueves, 21 de agosto 2025, 12:21

La heladería Dellaostia, en Barcelona, está en el ojo del huracán. Activistas en defensa del catalán, independentistas y el colectivo argentino de la capital catalana ... llevan días enzarzados en una polémica que no es nueva y que ya se ha repetido varias veces en Cataluña. Siempre por el mismo motivo: hay quien defiende el derecho a ser atendido en catalán y hay quien defiende hacerlo en español. Y radicales independentistas vandalizan establecimientos que consideran 'catalanófobos' si no atienden a sus clientes en la lengua de Pompeu Fabra y llenan las redes sociales de publicidad negativa contra el establecimiento con insultos muy gruesos.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Estas son las 60 calles que se van a asfaltar en Las Palmas de Gran Canaria en las próximas semanas
  2. 2 Imprudencia en Gran Canaria: alertan de doce infracciones en la cumbre durante el aviso por riesgo de incendios
  3. 3 17 años del accidente de Spanair JK5022: «Mi hija querría que yo siguiera viviendo y aquí estoy»
  4. 4 La «odisea» de encontrar tres perros abandonados y que nadie te diga dónde llevarlos
  5. 5 700 docentes más en los centros educativos canarios el próximo curso
  6. 6 Dunas de Maspalomas: la maravilla que casi nadie respeta y nadie vigila
  7. 7 Pastel de calabacines y puerros, una receta súper fácil y deliciosa
  8. 8 Conducción temeraria en el Parque Nacional del Teide: la Guardia Civil sanciona a ocho turistas
  9. 9 Brote de salmonela en el Hospital Insular de Gran Canaria y en el Juan Carlos I con 11 afectados
  10. 10 El Rincón de Tenteniguada: tierra de aparceros, guindas y tajinastes

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Vandalizan una heladería de Barcelona tras una queja por no atender en catalán

Vandalizan una heladería de Barcelona tras una queja por no atender en catalán