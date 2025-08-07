Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Uxúe Barkos y María Chivite en una imagen de archivo. EFE

UPN citará a Chivite, Sáiz, Barkos y a la hermana de Cerdán en la 'comisión Koldo' del Senado

El PP, con mayoría en la Cámara alta, asegura que «facilitará» esta petición, mientras que los socialistas navarros la tachan de «circo»

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Jueves, 7 de agosto 2025, 14:27

La presienta de Navarra, María Chitive; la expresidenta Uxue Barkos; la ministra de Inclusión, Elma Sáiz; la hermana de Santos Cerdán y otros trabajadores de ... Servinabar 2000, la empresa familiar del exnúmero tres del PSOE, comparecerán, salvo giro brusco de guión, en la comisión que investiga la 'trama Koldo' en el Senado. Ha sido UPN el que ha propuesto estos nombres después de que una iniciativa similar fracasara en el Parlamento de Navarra.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Controlado el conato de incendio en Firgas, pero continúan los trabajos en la zona
  2. 2 Sánchez en Lanzarote: un blindaje con mucha polémica
  3. 3 Las Palmas de Gran Canaria adjudicó contratos a una empresa que para Promoción no tiene «solvencia»
  4. 4 La oferta de Lopesan por los hoteles de Santana Cazorla supera en 1.000 euros a la de Martinón
  5. 5 Un niño de 13 años fallece al sufrir una caída con un patinete en Pájara
  6. 6 Tellado exige explicaciones a Carolina Darias por contratos en Las Palmas de Gran Canaria
  7. 7 El Estado no pagará 801.605 euros a Sagulpa por daños en el aparcamiento de San Bernardo
  8. 8 La UD Las Palmas deja pasar la bala de Jefté Betancor, que garantizará goles al Albacete
  9. 9 Varias noches tórridas e infernales por la subida de las mínimas en Canarias
  10. 10 Condenan al SCS a pagar 273.157 euros por la amputación de las piernas a una niña de dos años

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 UPN citará a Chivite, Sáiz, Barkos y a la hermana de Cerdán en la 'comisión Koldo' del Senado

UPN citará a Chivite, Sáiz, Barkos y a la hermana de Cerdán en la &#039;comisión Koldo&#039; del Senado