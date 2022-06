Unidas Podemos quiere liderar las protestas contra la cumbre OTAN que organiza su Gobierno

Unidas Podemos (UP) va a vivir en los próximos días una de las situaciones más complejas y aparentemente contradictorias de su historia. La formación que lidera Ione Belarra ha decidido en las últimas horas no solo estar presente en las protestas contra la celebración de la cumbre de la OTAN la semana que viene en Madrid, sino también, en la medida de sus posibilidades, tratara de liderar la movilización social contra esta reunión internacional de la Alianza. Un cónclave que, no obstante, organiza el Gobierno del que forma parte y en el que el Ejecutivo de Pedro Sánchez está dispuesto a echar el resto para lograr que el encuentro sea todo un éxito. La fórmula final es compleja y pasar por 'desenterrar' las siglas de IU y al PCE para escenificar su rechazo histórico a la alianza, pero al mismo momento no dar el ‘do de pecho’ para tratar de no comprometer la imagen institucional de UP.

La ministra de Derechos Sociales de Sánchez, a menos de una semana de que Madrid acoja a la cuarenta de delegaciones que participaran en la cumbre, este miércoles no se anduvo con rodeos e insistió en que un parte del Gobierno está en contra de la gran apuesta internacional de la otra parte del Ejecutivo. «Hay que ser claros y contundentes: con balas no se come, con bombas no se cura y con tanques no se apagan incendios», espetó Belarra durante la inauguración este miércoles de un nuevo foro del movimiento europeo por la paz, que promueve UP con otras fuerzas de izquierda europea desde el inicio de la guerra de Ucrania, algunas de las cuales, cuanto menos, son equidistantes ante los movimientos expansionistas del Kremlin.

UP, según fuentes de la formación, ultima una hoja de ruta para intentar mantener el complicado equilibrio de no abandonar la bandera antimilitarista pero tampoco lanzarse a ataques sin cuartel contra una OTAN de la que España es socia. Una alianza que, además, cuenta con el respaldo cerrado de sus socios del PSOE y que a día de hoy es el único contrapeso a la política expansionista de Vladimir Putin, que tampoco tiene, ni mucho menos, la bendición en la coalición. De hecho, la propia Belarra este miércoles habló de la invasión «criminal» y «cruel» de Ucrania,

Desempolvar banderas

Y en ese complicado escenario han decido en Unidad Podemos un reparto de papeles igulamente omplejo: que sea Izquierda Unida, en el fondo heredera del viejo PCE que siempre blandió la bandera anti OTAN, quien lidere la protesta contra la cumbre. Eso sí, sin descartar que, llegado el momento, otros miembros de la coalición de la parte Podemos se puedan hacer visibles si llegado el momento las manifestaciones llegaran a ser masivas, una posibilidad que, por el momento, descartan las fuerzas de seguridad y también en la propia coalición morada.

Por lo pronto, está previsto que en la gran marcha del domingo a mediodía en Atocha participen el secretario general del PCE, pero también secretario de Estado para la Agenda 2030, Enrique Santiago. La presencia de Santiago, al fin y al cabo un alto cargo del Ejecutivo, en la marcha antimilitarista sería, por ahora, el más arriesgado movimiento de UP contra el cónclave de la OTAN. A Santiago le acompañará la portavoz federal de la formación, Sira Rego; la integrante de la Ejecutiva de IU, Eva García Sempere, y su responsable del área Internacional, Jon Rodríguez.

La gran duda en UP, y todavía no resulta a solo días de la protesta del domingo, es hasta dónde dejar ver su rechazo a la cumbre. O lo que es lo mismo, si en la marcha anti OTAN deberían participar ministros, particularmente Alberto Garzón, titular de Consumo y que es miembro del PCE o la propia Belarra o Irene Montero. La decisión final sobre la participación de estos tres ministros, según todas las fuentes consultadas por este periódico, no está tomada.

Más probable es que Yolanda Díaz no se deje ver en ningún acto en contra de Alianza, aunque tampoco en la cumbre, a la que, por otro lado, no está invitada ya que a las reuniones de la OTAN formalmente solo acuden jefe de Gobierno o Estado y titulares de Exteriores y Defensa. La vicepresidenta segunda –explican fuentes de la coalición- no rechaza de manera visceral la alianza como otros miembros de UP. Es más ha venido apoyando el envío de armas a Ucrania por parte de los miembros de la OTAN.