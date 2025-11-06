Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Jordi Turull, secretario general de Junts EP

Turull insiste en que su encarcelamiento fue por razones «políticas»

«Respetamos pero no compartimos» la sentencia del TEDH, afirma el secretario general de Junts

Cristian Reino

Cristian Reino

Jueves, 6 de noviembre 2025, 13:03

Comenta

A pesar de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha avalado la decisión del Supremo de enviar a prisión preventiva a Oriol Junqueras, Jordi ... Turull y Jordi Sànchez, tras los hechos de octubre de 2017, el independentismo ha insistido en que se trató de una decisión judicial con criterios «políticos».

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Evacúan en helicóptero a una persona tras precipitarse desde un edificio en Gáldar
  2. 2 Un chorro polar llega en cuestión de horas y la Aemet ya avisa a Canarias del cambio radical
  3. 3 La red del narcotraficante José el del Buque tenía felinos salvajes de manera ilegal en Gran Canaria
  4. 4 Casa Fataga: Â«Es un malentendido que ya estamos solucionandoÂ»
  5. 5 Ni ratas ni cucarachas: la mayor plaga de Las Palmas de Gran Canaria viene por el aire
  6. 6 La abrumadora diferencia que existe entre la UD Las Palmas y el Real Racing Club
  7. 7 La Aemet abre el grifo de las lluvias en Canarias y todos los modelos apuntan a lo mismo: el chorro polar se transforma
  8. 8 El «elevado» riesgo de apagón lleva al Gobierno a acelerar el atraque de una central flotante en el Puerto
  9. 9 Casa Fataga se cierra por ser un peligro
  10. 10 Francisco Atta tras la moción de censura: «Valsequillo no merece esto»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Turull insiste en que su encarcelamiento fue por razones «políticas»

Turull insiste en que su encarcelamiento fue por razones «políticas»