La trama saltó fronteras: Cerdán facilitó contactos a Koldo de ministros de Marruecos para favorecer a Acciona

La trama corrupta que encabezaba Santos Cerdán extendió sus tentáculos fuera de España -en concreto en Marruecos y Gabón- y lo hizo gracias a la ... ayuda del entonces recién nombrado ministro de Fomento, José Luis Ábalos, y de su exasesor, Koldo García. Y es que, según revela el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) hecho público este martes, Cerdán maniobró para favorecer a Acciona, que estaba interesada en participar para construir el nuevo puerto industrial de Kenitra (Marruecos) hasta el punto de autoincluirse en una comitiva oficial del Gobierno al país vecino, a pesar de no tener cargo alguno en el Ejecutivo.

Las presiones de Cerdán para ayudar a la multinacional usando la intermediación del Gobierno en el país vecino, revela Guardia Civil, comenzaron el 28 de diciembre de 2018 –solo medio año de la llegada de Pedro Sánchez a Moncloa- cuando Santos Cerdán, tras mostrar interés por el proyecto de Kenitra, envió a Koldo la identidad de dos ministros del Gobierno de Marruecos: Abdelkader Amara (ministro de Equipamiento, Transportes, Logística y Agua) y Aziz Rabbah (ministro de Energía, Minas y Medio Ambiente), indicándole que el segundo era de «plena confianza».

Los mensajes que obran en la causa certifican que Ábalos sabía que Acciona estaba detrás de este proyecto y que Koldo y Cerdán estaban tratándolo ya. De hecho para enero de 2019, Santos envió al asesor de Fomento dos documentos relativos al proyecto del Puerto de Kenitra («Resumen ejecutivo» e «informe de situación social y ambiental»), donde un consorcio encabezado por Acciona aspiraba a la adjudicación.

Fue entonces, entre el 17 y el 21 de enero de 2019, cuando Santos directamente ordenó a Koldo que le remitiera la agenda del viaje oficial de Ábalos al país vecino, dándole instrucciones expresas de que le incluyera en esa vista a Marruecos.

El 23 de enero de 2019, siguiendo el modus operandi habitual de la trama para pagar las mordidas, Acciona Construcción y Servinabar firmaron un memorándum por el que la empresa Cerdán y Antxon iba a recibir un «2% de los cobros netos percibidos por Acciona por parte del cliente».

Finalmente, los días 25 y 26 de enero de 2019 tuvo lugar el viaje oficial de Ábalos, Koldo y Santos a Marruecos, con reuniones que incluían a los ministros previamente identificados por Santos. La nota de prensa de Fomento señalaba como objetivo de aquella visita el «favorecer la participación de empresas del Grupo Fomento y privadas españolas».

Una fotografía de esa visita con los tres imputados posando delante de una puerta árabe (la que ilustra esta información) fue recuperada por la UCO en uno de los dispositivos de Koldo. El exportero de prostíbulo se la envió a «María traductora Marruecos», con el aviso de «para uso particular, no publicar».

«Se les está presionando»

Pero el tema no salía y Acciona empezó a inquietarse, según los investigadores. El 10 de diciembre de 2019, Antxon contactó con el director en África para informarle de que «se les está presionando desde aquí» en relación con el proyecto de Marruecos.

La inversión total del proyecto superaba los cinco mil millones de dírhams (alrededor de 60 millones de euros), lo que, según el borrador del protocolo, permitía un «procedimiento de negociación directa» en lugar de un concurso público. El 2% de esos 60 millones de euros era 1,2 millones de euros, la mordida de Cerdán y la trama.

Sobre las gestiones en Gabón, los agentes de la Guardia Civil destacan que Cerdán el 9 de diciembre de 2021, cuando Ábalos ya había dejado el Gobierno, Cerdán siguió haciendo gestiones para favorecer a Acciona en África. Ese día su socio en Servinabar, el empresario Antxon Alonso, le envió a través dela aplicación de mensajería Treema, una fotografía de una documento en francés de la República de Gabón. Era una certificación definitiva de la deuda de Acciona Infraestructuras. Según los análisis forenses de la Guardia Civil, esa foto se hizo en la sede de Acciona de Alcobendas.

El informe revela, además, que en el registro de Servinabar el pasado junio fue encontrada una copia de ese mismo documento, que reflejaba una deuda de más de 13 mil millones de francos (20 millones de euros), por financiación de distintos proyectos. «¿Y esto qué es?», preguntó Cerdán. «El documento que justifica que la empresa española ha pasado todos los trámites y está lista para cobrar», respondió Antxon.