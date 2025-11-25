Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Santos Cerdán Europa Press

La trama contrató al cuñado de Cerdán cuando todavía cumplía condena por violencia de género

Antonio Muñoz, hermano de 'La Paqui', fue el único trabajador de Servinabar en la obra del puente del V Centenario

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Martes, 25 de noviembre 2025, 09:04

Comenta

Antonio Muñoz Cano, cuñado de Santos Cerdán, fue contratado por Servinabar, la empresa que estaba en el epicentro de la trama corrupta, recién salido de ... la cárcel tras cumplir parcialmente una condena por violencia de género. Muñoz, que pasó a integrar la plantilla de Servinabar en septiembre de 2019, consiguió en ese momento precisamente el tercer grado (semilibertad), un estatus penitenciario al que es mucho más fácil acceder con un trabajo en el exterior de la prisión.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 La calima se aleja de Canarias y la Aemet advierte del giro que llega en las próximas horas
  2. 2 Muere Zenón Sánchez, el jefe de la Policía Local conocido como el cuarto rey mago
  3. 3 Una mujer resulta herida en una agresión entre vecinas en La Aldea de San Nicolás
  4. 4 Canarias cambia su himno y escudo para añadir a La Graciosa
  5. 5 Tejeda, entre los cinco pueblos finalistas para ser el iluminado por Ferrero Rocher
  6. 6 El homicida confiesa: «No fui a matarlo, estaba muy nervioso, solo quería herirlo»
  7. 7 La Policía Local de San Bartolomé de Tirajana desmonta la versión sobre la retirada de una tarjeta de estacionamiento de discapacidad
  8. 8 El fondo de inversiones rechaza el alquiler social a la familia numerosa de Ingenio pendiente de desahucio
  9. 9 Un motorista resulta herido tras chocar contra un turismo en Las Palmas de Gran Canaria
  10. 10 El Ayuntamiento dice que las reclamaciones por la noche de Reyes decaen y los vecinos lo niegan

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 La trama contrató al cuñado de Cerdán cuando todavía cumplía condena por violencia de género

La trama contrató al cuñado de Cerdán cuando todavía cumplía condena por violencia de género