Toni Comín cae en desgracia tras perder las elecciones en el consejo de la república

Enfrentarse a Carles Puigdemont sigue siendo un mal negocio en el movimiento independentista. El abogado Jordi Domingo se ha impuesto este miércoles en las elecciones para la presidencia del consejo de la república, el pseudo Govern paralelo creado en 2018 por Puigdemont en Waterloo. Domingo, ... tras batir a Toni Comín, sustituirá a Puigdemont al frente de esta entidad privada, que nació como una especie de gobierno catalán en el exilio desde el que expresidente de la Generalitat trataba de seguir dirigiendo el movimiento secesionista. Domingo, que contaba con el apoyo de Puigdemont y Lluís Puig, ha obtenido 5.340 votos. La participación ha sido muy baja, de apenas el 9%, sobre un censo de 89.000 personas.

El gran derrotado de la votación ha sido Toni Comín, vicepresidente del consejo de la república durante el mandato de Puigdemont. Apenas ha sacado 745 votos y no ha quedado ni en segunda posición. Ha sido tercero, tras Montserrat Duran. El exconsejero de Salud, distanciado de Waterloo, ha caído en desgracia, después de que fuera acusado de meter la mano en la caja del consejo para gastos personales y fuera acusado además de acoso sexual y psicológico por un excolaborador de Junts.

Puigdemont, tras el escándalo de las irregularidades contables, cesó a todo el gobierno del consejo de la república y convocó elecciones. Instó a Comín a no presentarse. El exconsejero no acató la orden del expresidente de la Generalitat y ahora ha salido derrotado. Comín está en una situación muy delicada, pues sigue sin poder recoger su acta de eurodiputado. La Eurocámara no le reconoce como parlamentario de pleno derecho, ya que no acató la Constitucional y su escaño sigue vacante, hasta el punto que Junts se plantea buscar sustituto.