Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Santos Cerdán. Efe

El Supremo se harta de Santos Cerdán: no es víctima de un complot de CNI

El juez del alto tribunal le mantiene en la cárcel y recrimina al exdirigente socialista que intente involucrar como sea a los servicios secretos

M. S. P. / A. A.

Madrid

Viernes, 3 de octubre 2025, 13:26

Comenta

El Tribunal Supremo no da la más mínima credibilidad al intento de Santos Cerdán de involucrar al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en un complot ... contra su persona para derribar su carrera política, primero, y encarcelarlo después. El juez Leopoldo Puente ha rechazado el último recurso presentado por la defensa del exdirigente socialista y ha ratificado su permanencia en prisión al considerar que prevalece el riesgo de que Cerdán pudiera alterar, ocultar o destruir fuentes de prueba relevantes para el enjuiciamiento.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Oleada de robos en el hospital Insular y el Materno Infantil: «Te sientes vulnerable»
  2. 2 Lionel Ramírez se recupera en la UCI: «Lo pasó muy mal pero siempre pensó que lo iban a rescatar»
  3. 3 La Aemet señala Canarias por lo que llega este fin de semana a las islas
  4. 4 El cantante de Efecto Pasillo desvela sus problemas de salud mental y lanza un mensaje optimista: «Se puede salir adelante»
  5. 5 Imponen una orden de alejamiento para el exnovio de Lola Ortiz por violencia de género
  6. 6 Colapso en la GC-1 y vías alternativas en plena hora punta
  7. 7 Una residente canaria en la flotilla: «Si están viendo esto, he sido secuestrada por las fuerzas de ocupación israelíes»
  8. 8 Accidente en la GC-2: un choque entre tres coches dejó a uno volcado en la vía
  9. 9 Un chiringuito a los pies de Las Canteras, la filosofía de Bocachancla
  10. 10 Suben las tarifas del taxi: esto es lo que costará un trayecto en Las Palmas de Gran Canaria

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 El Supremo se harta de Santos Cerdán: no es víctima de un complot de CNI

El Supremo se harta de Santos Cerdán: no es víctima de un complot de CNI