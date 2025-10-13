Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Yolanda Díaz comparece este martes tras la reunión con los ministros de Sumar. EFE

Sumar presiona al PSOE para congelar los alquileres y subir impuestos a los rentistas

El socio minoritario del Gobierno trasladará a los socialistas una propuesta de real decreto centrada en vivienda

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Lunes, 13 de octubre 2025, 15:54

Comenta

Sumar eleva la presión sobre el PSOE para que el Gobierno tome medidas «urgentes» en materia de vivienda. Los de Yolanda Díaz lanzaron unilateralmente este ... miércoles una propuesta de real decreto que incluye, entre otras propuestas, la de subir impuestos a los rentistas, congelar los alquileres, regular los alquileres de temporada y turísticos con un nuevo régimen sancionador, y aprobar reformas legales que frenen la compra especulativa de vivienda.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un fin de semana trágico en Canarias: cuatro fallecidos y varios heridos en distintos accidentes de tráfico
  2. 2 Un accidente múltiple provocó grandes retenciones en la GC-1 dirección a Las Palmas de Gran Canaria
  3. 3 La Policía Canaria investiga el origen de un emú atropellado tras causar un accidente en Gran Canaria
  4. 4 El primer premio del sorteo extraordinario del día de la Hispanidad de la Lotería Nacional cae en Canarias
  5. 5 La Aemet lanza una advertencia a Canarias: esta semana toca sacar el paraguas
  6. 6 Los docentes canarios, de los más estresados del país por culpa de la indisciplina en las aulas
  7. 7 Denunciado el comisario de Arrecife por dar positivo en un control de alcoholemia
  8. 8 «Hemos pedido a Baleària que asuma el modo canario y garantice la conectividad»
  9. 9 Inspectores de Hacienda «desmontan» los mitos del REF y tratan de aportar seguridad jurídica a la ZEC y la RIC
  10. 10 La enfermería pasa factura a la UD Las Palmas

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Sumar presiona al PSOE para congelar los alquileres y subir impuestos a los rentistas

Sumar presiona al PSOE para congelar los alquileres y subir impuestos a los rentistas