Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La coordinadora general de Movimiento Sumar, Lara Hernández. EFE

Sumar se mofa de la ministra de Vivienda: «No confíamos en trucos de magia»

La coordinadora general del partido, Lara Hernández, carga contra la propuesta de Isabel Rodríguez del teléfono gratuito para consultas en esta materia: «Parece una broma»

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Jueves, 16 de octubre 2025, 12:22

Comenta

Sumar ha pasado de criticar la «inactividad» de su socio de Gobierno en materia de viviena a mofarse directamente de sus propuestas. Lara Hernández, la ... coordinadora general de Movimiento Sumar, la marca del partido que fundó Yolanda Díaz, ha catalogado este jueves de «broma» la propuesta lanzada el día anterior por la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, durante su comparecencia en el Congreso en la que anunció la puesta en marcha un teléfono gratuito para antender dudas y consultas en la materia.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Uno de los barrios con las viviendas más rentables de España está en Las Palmas de Gran Canaria
  2. 2 La Aemet publica una imagen que deja claro lo que impactará en Canarias en cuestión de horas
  3. 3 Estafa de las santeras en Gran Canaria: «Me pidieron que les pagara una villa en el sur y un billete a Estados Unidos»
  4. 4 Así fue la detención del histórico narcotraficante El Guaca en Las Palmas de Gran Canaria
  5. 5 El enfado de Teodoro Sosa en la fiesta de Montaña de Gáldar que consiguió el aplauso de los vecinos
  6. 6 El sureste limpia de invernaderos 61 hectáreas más y busca nuevas parcelas
  7. 7 Canarias se prepara para el cruce de borrascas y la Aemet sentencia el fin de semana
  8. 8 Guanarteme levanta otra barricada
  9. 9 Cae la red que robaba equipajes en Tenerife Sur: 95 investigados y efectos sustraídos por casi 3,1 millones
  10. 10 Tenso careo en el Congreso entre Torres y el PP: «chistorras con mojo picón» y «calumnias»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Sumar se mofa de la ministra de Vivienda: «No confíamos en trucos de magia»

Sumar se mofa de la ministra de Vivienda: «No confíamos en trucos de magia»