Sumar exige «depurar responsabilidades»por la crisis y que la red eléctrica sea «100% pública»

Después de dos días manteniendo perfil bajo, la coalición de partidos que forman parte del grupo parlamentario Sumar empiezan a marcar terreno frente al ala ... socialista del Gobierno en la crisis provocada tras el masivo apagón del lunes. En un comunicado conjunto enviado este miércoles a los medios, estas organizaciones exigen que se depuren responsabilidades en el «oligopolio energético» –sin nombrar a la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor, ni a otros directivos–, que se constituya una comisión de investigación en el Congreso para determinar el origen del 'cero energético' y que la red eléctrica esté controlada «al 100%» por el Estado como medida, señalan, para poder garantizar «el derecho a la energía».

Tanto Yolanda Díaz como IU habían pedido no convertir la cuestión en una riña partidista y señalaban al PP y a su líder, Alberto Núñez Feijóo, por «usar el apagón para dividir a la ciudadanía». Pero ahora reconocen que los acontecimientos del pasado lunes 28 de abril les obligan a «tomar la iniciativa» en pos de «garantizar» la soberanía energética española y construyendo «una Europa y un mundo más justo y mejor preparado». «La red eléctrica debe de estar en manos públicas. Es un sector estratégico y hoy esta privatizado y opera no como un oligopolio, sino como un monopolio», publicó la vicepresidenta segunda en redes sociales al finalizar la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, en la que ella no participó directamente.

En la nota, Sumar pide «rigor» en la investigación abierta y reconoce que «es necesario analizar» las causas que llevaron a la interrupción energética en toda la península Ibérica. También ven «absolutamente fundamental saber qué cosas han funcionado y cuáles no y que este conocimiento sirva para mejorar nuestra red eléctrica».

El apagón se produjo en una semana que iba a estar marcada para Díaz por la aprobación en el Consejo de Ministros de su propuesta de reducción de la jornada labroal y la continuación del pulso con el PSOEpor el gasto militar. Ahora, los magenta se han visto obligados a cambiar el paso.