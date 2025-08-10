Sumar afronta la enésima crisis tras la ruptura de su coliderazgo

La rebaja de la semana laboral a 37,5 horas, varada por la falta de apoyo parlamentario, no es la única asignatura pendiente que Yolanda ... Díaz lleva para septiembre. La dimisión el miércoles del co-coordinador de Movimiento Sumar Carlos Martín –que en su nota de renuncia alegó problemas de salud– supone un nuevo varapalo para el proyecto político impulsado por la vicepresidenta segunda.

Algo más de un año después de su dimisión al frente de la secretaría general del partido, la líder gallega debe afrontar otra nueva reforma del órgano directivo de su partido en un otoño en el que afrontan citas clave en lo parlamentario y dentro del espacio político, que se prepara para reabrir las negociaciones para forjar un proyecto común que fueron pospuestas por el estallido del 'caso Cerdán'.

La salida de Martín, explican desde_Movimiento Sumar, no fue una sorpresa para el partido y se está llevando «con absoluto respeto». Sin embargo, el fichaje de este profesor universitario e histórico sindicalista ligado a CC_OO fue una apuesta personal de Díaz, justo antes de las generales del 23-J, y su marcha abre una nueva herida en un proyecto zarandeado desde su nacimiento. De la mano de Lara Hernández, que por ahora se mantiene como líder en solitario de la organización, formó parte de la candidatura oficialista en la segunda asamblea del partido, celebrada el marzo pasado, donde ambos fueron elegidos sin oposición.

En pleno agosto, en el partido prefieren esperar hasta septiembre para analizar la situación y debatir si continuar con el sistema bicéfalo en la coordinación de la formación o volver al liderazgo único de su primera época.

«Bloqueo sistemático»

Esta crisis también tiene su réplica en el grupo parlamentario, necesitado de victorias tras dos años de legislatura en el que han denunciado un «bloqueo» sistemático de su programa social por parte del PSOE, su socio de Gobierno de coalición. El informe de la UCO que vinculó al ex número tres de los socialistas con la llamada 'trama Koldo' fue «un punto de inflexión» para la relación entre ambas formaciones, y los de Díaz esperaban sacar rédito ahora a la delicada situación de sus compañeros de Consejo de Ministros.

Martín ha decidido mantener, en cambio, su acta de diputado. De haber renunciado, su escaño habría terminado en manos de Isa_Serra –que ocupó siguiente puesto en la lista de Sumar por Madrid el 23-J–, actual eurodiputada de Podemos, partido rival declarado de los magentas, que incrementarían su poder parlamentario en cinco diputados en plena estrategia de «oposición frontal» contra el Gobierno.